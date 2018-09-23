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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Уфимцев приглашают к участию в городском конкурсе «Волонтер – 2018»

ОБЩЕСТВО

УФА, 23 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Уфимцев, занимающихся волонтерской и добровольческой деятельностью, приглашают к участию в городском конкурсе «Волонтер-2018».

Участниками конкурса могут стать молодые люди в возрасте от 14 лет – волонтеры, лидеры, руководители и представители добровольческих некоммерческих организаций и объединений, инициативных групп. Принять участие могут также социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность по развитию добровольчества, волонтерские центры, созданные на базе образовательных организаций, госучреждений и коммерческих организаций.

Победители будут определены в следующих номинациях:

— «Лучший доброволец Уфы» – оказание помощи по всем направлениям волонтерской, реализация социально значимых проектов, получение грантовой поддержки, участие в форумах;

— «Лучший социальный волонтер» – деятельность, направленная на оказание помощи незащищенным слоям населения: инвалидам, пожилым одиноким людям, нуждающимся во внимании и постоянном уходе, терминальным больным, помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также деятельность, связанная с заботой о животных;

— «Лучший волонтер в сфере культуры» – деятельность культурной направленности, проводимая в музеях, библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и других учреждениях;

— «Лучший волонтер-эколог» – деятельность, направленная на помощь в организации комфортной городской среды, помощь в благоустройстве города и сохранении экологии);

— «Лучший волонтер в сфере гражданско-патриотического воспитания» – деятельность, направленная на сохранение исторической памяти и заботу о ветеранах;

— «Лучший волонтер-медик» – деятельность в сфере здравоохранения, в области медицинского сопровождения массовых и спортивных мероприятий, санитарно-профилактической работы и донорства;

— «Лучший волонтер-поисковик» – деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, содействие службам экстренного реагирования в профилактике и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поиске людей, популяризации культуры безопасности среди населения;

— «Лучший корпоративный волонтер» – деятельность, направленная на самореализацию личностного и профессионального потенциала представителей государственных и/или коммерческих структур, которые при поддержке организации, где они работают, принимают активное участие в социально значимой деятельности на безвозмездной основе;

— «Лучший медиа-волонтер» – деятельность в области популяризации позитивного контента, создания новых журналистских и просветительских медиа, новых проектов внутри действующих СМИ, а также интернет-проектов;

— «Лучший серебряный волонтер» – добровольческая деятельность людей старшего возраста, участие в решении актуальных социальных, культурных, экономических, экологических проблем в обществе;

— «Лучший волонтерский центр – 2018» (деятельность социально ориентированных НКО, детских подростковых клубов, волонтерских центров и отрядов, детских общественных объединений, направленная на распространение ценностей волонтерства и культуры социально ориентированной деятельности граждан, а также содействие в реализации гражданского, личностного и профессионального потенциалов в добровольческой деятельности.

Заявки принимаются до 22 октября 2018 года. Гала-концерт конкурса и церемония закрытия Года добровольца состоятся в конце ноября.

Организаторами выступают Комитет по делам молодежи администрации г. Уфы, городской Центр содействия занятости молодежи и Ассоциация волонтеров Уфы.

Теги: Год добровольца, конкурсы
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