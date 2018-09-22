Жительница Уфы нашла изуродованного котенка — требуется помощь неравнодушных

Фото: Vk

Фото: Vk

УФА, 22 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе, в микрорайоне Дёма, днем 22 сентября местная жительница нашла изуродованного котенка. У животного, лежавшего около дома №66 по улице Мусы Джалиля, передняя и задняя правые лапы оторваны.

«Нашла котёнка, изуродованного садистами. Над малышом поиздевались. Котёнок был найден случайно: обескровленный, обезвоженный лежал в кустах. Малыш плакал и просил помощи», — написала женщина на своей страничке «ВКонтакте».

В клинике, куда неравнодушная женщина срочно отвезла котенка, врач подтвердил, что это сделано руками людей.

«Впереди у нас сложное лечение и операции, которые потребуют много средств. Давайте все вместе поможем малышу выжить. Очень нужна помощь», — обратилась к неравнодушным гражданам зоозащитница в соцсети.

За дополнительной информацией по вопросам оказания помощи искалеченному животному, следует звонить по телефону: 8-927-95-16-521.

Как сообщало агентство «Башинформ», в конце прошлого года президент России подписал федеральный закон об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Живодеры наказываются штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до шести месяцев. За жестокое обращение с животными также предусмотрены такие санкции, как обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы до одного года, либо лишение свободы на срок до трех лет или арест на срок до шести месяцев.