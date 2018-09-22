Фото: пресс-служба БРО партии «Единая Россия» На вступление в Совет Федерации выдвинута кандидатура Ирека Ялалова Фото: пресс-служба БРО партии «Единая Россия»

УФА, 22 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 22 сентября на заседании регионального политсовета партии «Единая Россия» кандидатура мэра Уфы Ирека Ялалова выдвинута на вступление в Совет Федерации. Это предложение будет направлено президиуму Генерального совета партии в Москву, сообщает пресс-служба Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия».

Председатель Горсовета Валерий Трофимов выразил уверенность, что Ирек Ялалов достойно представит интересы депутатского корпуса Госсобрания РБ, а также интересы всех жителей региона.

«Это основано в первую очередь на большом опыте руководителя. Вы хорошо знаете, что он возглавлял несколько служб по системе ЖКХ, в том числе, был министром ЖКХ республики. Долгие годы посвятил муниципальной службе, последние семь лет возглавлял администрацию столицы Башкортостана», — сказал Валерий Трофимов.

По словам Ирека Ялалова, 18 лет работы в муниципалитете накладывают определенный отпечаток.

«Это позволяет мне достаточно профессионально судить о той ситуации, которая складывается в наших муниципалитетах. Я пришел к полному пониманию того, как продвигать эти вопросы более качественно. Работая в Совете Федерации, я смогу более эффективно, чем в действующей должности, помогать родному городу Уфе именно в вопросах законодательного творчества», — сказал мэр столицы республики.