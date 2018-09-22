Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.24 ↓

EUR 78.07 ↓

22 сентября Суббота

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

На конкурсе «Мисс Студенчество России» Башкортостан представит Гузелия Ишмухаметова

ОБЩЕСТВО
Фото:

Фото:

УФА, 21 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

На Всероссийском конкурсе интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России» Республику Башкортостан представит Гузелия Ишмухаметова.

Она является студенткой 4-го курса физического факультета Башкирского государственного университета. С 12 лет Гузелия занимается в студии «hылыукай — Bashkirian Beauty» у Линары Тагировой. В 2018 году принимала участие в Республиканском конкурсе красоты «Һылыукай» и победила в номинации «Интернет һылыукайы».

Финал конкурса 2018 года пройдет 24-29 сентября в г. Севастополе Республики Крым. Башкортостан в конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество России» участвует уже в восьмой раз.

Теги: конкурсы красоты
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В частном детском саду Уфы покусали полуторагодовалую девочку - подробности
В Уфе разгорелся скандал вокруг частного детского сада. Полуторагодовалую Маргариту мама забрала домой покусанную. На лице и теле у ребенка следы от зуб
В Гидрометцентре рассказали, какую погоду ждать жителям Башкирии предстоящей зимой
Гидрометцентр России опубликовал предварительный прогноз на осень и предстоящую зиму 2018-2019 годов. Специалисты отмечают, что подобные прогнозы оправд
Самые распространенные виды рака, от которых чаще всего умирают жители Башкирии
В Башкирии в 2017 году от злокачественных новообразований умерло 7262 человека, показатель смертности составил 178,6 на 100 тысяч населения, что больше
«Бабье» лето будет коротким: стало известно, как изменится погода
В Башкирии в течение ближайших пяти дней синоптики обещают теплую погоду. Дожди и похолодание, пришедшие в середине этой недели, отступят, им на смену п
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть