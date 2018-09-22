На конкурсе «Мисс Студенчество России» Башкортостан представит Гузелия Ишмухаметова

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УФА, 21 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

На Всероссийском конкурсе интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России» Республику Башкортостан представит Гузелия Ишмухаметова.

Она является студенткой 4-го курса физического факультета Башкирского государственного университета. С 12 лет Гузелия занимается в студии «hылыукай — Bashkirian Beauty» у Линары Тагировой. В 2018 году принимала участие в Республиканском конкурсе красоты «Һылыукай» и победила в номинации «Интернет һылыукайы».

Финал конкурса 2018 года пройдет 24-29 сентября в г. Севастополе Республики Крым. Башкортостан в конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество России» участвует уже в восьмой раз.