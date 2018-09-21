УФА, 21 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе подписаны соглашения о сотрудничестве с Новосибирском и Улан-Удэ.

Соглашение предусматривает расширение двусторонних связей и укрепление межмуниципального сотрудничества в различных сферах жизнедеятельности, таких как предпринимательство, молодежная политика, культура, спорт, инвестиционная и инновационная деятельность.

Стороны подписания отметили, что соглашение откроет новую страницу во взаимоотношениях и сделает сотрудничество еще более эффективным и результативным.

Мэра Новосибирска Анатолия Локтя заинтересовали спортивные объекты Уфы, а главу Улан-Удэ Александра Голкова – нюансы, связанные с безопасностью столицы республики.

Подписание документов произошло в рамках XXVI сессии Международной Ассамблеи столиц и крупных городов и Международного форума МАГ «Безопасность города. Комплексный подход».

В мероприятии приняли участие руководители городов-членов МАГ, представители разных городов, межгородских объединений, научных, экспертных организаций.