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Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии осужденные восстановили ретро-автозак

ОБЩЕСТВО

УФА, 22 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина, фото автора/.

В уфимской исправительной колонии строгого режима на днях состоялась выставка продукции учреждений УФСИН России по Башкортостану. Гостям показали кованые изделия, сувенирную и мебельную продукцию, спецодежду, продукты питания, а также спецмашины.

Для полноты «коллекции» был продемонстрирован восстановленный оперативно-служебный автомобиль типа «АЗ» на шасси автомобиля «ГАЗ-51». Эта машина была очень популярна в СССР. За время ее производства — с 1946 по 1975 года — было выпущено более четырех миллионов единиц.

«Предприниматель из Уфы собирает ретро-автомобили. Он где-то приобрел этот автомобиль. Машина находилась в плачевном состоянии. В 2018 году бизнесмен обратился к нам, чтобы мы восстановили автомобиль, — рассказал историю автомобиля замначальника исправительной колонии №7 (г. Мелеуз) полковник Олег Клочков. — Ремонт занял восемь месяцев. Над восстановлением автомобиля работали трое осужденных».

На выставке ретро-автомобиль был представлен для сравнения с новыми спецмашинами УФСИН.

На базе «ГАЗ-51» были созданы машины для перевозки сотрудников милиции СССР. Часть автомобилей использовалась в качестве передвижных лабораторий, часть — переоборудована для перевозки заключенных, то есть использовалась в качестве автозаков.

Теги: УФСИН
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