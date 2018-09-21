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В Башкирии в рамках акции «Открытый диалог» решатся вопросы управляющих компаний

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии в рамках акции «Открытый диалог» решатся вопросы управляющих компаний Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Традиционно в преддверии Дня России в Башкортостане пройдет акция «Открытый диалог».

Инициатором акции выступает Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору. На данный момент о своем участие в акции заявили 43 управляющие компании. Прием заявок продолжается.

— «Открытый диалог» — это площадка для выстраивания деловых, партнерских отношений между собственниками многоквартирных домов и управляющими организациями, — отмечает руководитель надзорного ведомства Ильдар Шафиков,

В период проведения акции рассматриваются актуальные вопросы, связанные с получением качественных и безопасных, отвечающих требованиям действующего законодательства, жилищно-коммунальных услуг. Как показывает практика, решение таких вопросов «не откладывается в долгий ящик», зачастую решение проблемной ситуации происходит на месте, в стенах управляющей компании.

У большинства жителей многоэтажек имеется ряд вопросов, которые требуют простого разъяснения и консультации. Нередко попасть в свою управляющую компанию в приемные часы жители не могут. Во время проведения акции «Открытый диалог» двери управляющих организаций открыты с 11.00 и до 17.00 часов, к тому же прием проводят специалисты разных профильных организаций, которые отвечают за качество и безопасность предоставления коммунальных услуг.

В тех управляющих компаниях, которые присоединятся к традиционной акции 5 октября 2018 года, прием граждан будет осуществлен специалистами Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору, Министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ, Госкомитета РБ по тарифам, НОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан», Центров общественного контроля республики.

Теги: ЖКХ
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