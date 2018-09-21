Фото: Олег Яровиков Как Башкирии стать известной на весь мир и почему мэр Уфы уходит в отставку - итоги недели Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Кто претендует на должность муфтия республики, почему глава Верховного суда Башкирии может покинуть свой пост, за что на сотрудников регионального Минздрава завели уголовное дело и на сколько обвиняемого во взятке прокурора оставили под арестом. Главные события недели — в материале агентства «Башинформ».

Проведём Фольклориаду на самом высоком уровне

«Мы проведём Фольклориаду на самом высоком уровне», — сказал Глава Башкортостана Рустэм Хамитов 19 сентября в уфимском Конгресс-холле, выступая на открытии 48-го Всемирного конгресса и Генеральной Ассамблеи Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств (СИОФФ). Участников конгресса также приветствовал президент СИОФФ Филипп Боссан. Он сообщил, что «Всемирная фольклориада — важнейшее мероприятие CIOFF, в котором принимают участие более 2,5 тысячи танцоров и музыкантов со всего мира», уточнив, что в Башкортостан приедут представители более чем 70 стран. Именно в Уфе в 2020 году CIOFF отметит свой 50-летний юбилей. Как заметил Филипп Боссан на пресс-конференции в ИА «Башинформ», «для Башкирии «Фольклориада-2020» — отличная возможность познакомить огромное количество людей со своей культурой и стать известной на весь мир».

На сотрудников Минздрава завели уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности неустановленных должностных лиц ГКУ Управление материально-технического обеспечения Минздрава РБ, по признакам преступления, предусмотренного статьей «халатность». Как пишет «Молодежная газета», ГКУ УМТО МЗ РБ, являясь заказчиком на поставку препарата «Инсулин гларгин», провело 67 однотипных электронных аукционов. Общая стоимость закупаемых лекарств превысила 32 млн рублей. По закону, при сумме закупок не более 10 млн рублей применяются оптовые надбавки к отпускным ценам производителей на лекарства. Произведенные ГКУ УМТО МЗ РБ закупки лекарств образуют единую сделку, раздробленную на 67 закупок, проведенных в короткий промежуток времени, то есть оптовая надбавка применяться не могла. Вместе с тем неустановленные должностные лица учреждения допустили применение надбавки, что увеличило стоимость закупаемого препарата более чем на 2,5 млн рублей и причинило ущерб бюджету РБ. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению указанного преступления, говорится в газете.

Заседание раньше срока

Как пишет газета «Республика Башкортостан», первое заседание Госсобрания РБ шестого созыва состоится уже 28 сентября. Такой указ подписал глава региона. По закону, первое заседание нового состава парламента собирается на 30-й день после избрания. «Однако глава республики воспользовался своим правом созвать его раньше этого срока», — пояснил спикер парламента. По традиции первое заседание откроет старейший депутат. В шестой созыв Госсобрания 9 сентября прошли 79 представителей «Единой России», 15 — КПРФ, 7 — ЛДПР, 5 — «Справедливой России», 2 — «Патриоты России», 1 — от «Зеленых» и один самовыдвиженец. 20 сентября избранные депутаты получили свои удостоверения.

Доберутся до хрущёвок?

В газете «Вечерняя Уфа» узнали, что власти республики направят в Минстрой России соображения о целесообразности реновации наших хрущевок. Госкомстрой РБ должен сделать это до 24 сентября, а также оценить объемы реновации и подготовить предложения по участию в данном проекте. По предварительным подсчетам, стоимость сноса и расселения одной пятиэтажки варьируется от 200 до 500 млн рублей. В Уфе на долю хрущевок приходится около 34% жилого фонда, подсчитали в издании.

По информации ГТРК «Башкортостан», республика планирует приступить к реновации жилья в регионе на «локальных участках». Об этом сообщил Глава РБ Рустэм Хамитов. Он подчеркнул, что на первоначальном этапе реновация будет включать несколько домов. В Москве реновация жилья началась в прошлом году и предполагает снос более 5 тысяч ветхих домов, построенных в 1957-1968 годах.

Ты узнаешь ее по форуму

Проведение в Башкортостане форумов малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС способствует повышению узнаваемости республики. Об этом Глава РБ Рустэм Хамитов заявил 18 сентября на пресс-конференции в ТАСС, сообщает «Башинформ». Четвёртый форум малого бизнеса регионов ШОС и БРИКС пройдёт в Уфе в октябре. Хамитов подчеркнул, что проведение подобных форумов вне столичных регионов способствует динамичному развитию территорий и создает «правильный фон для развития малого и среднего бизнеса». По его словам, во время трёх предыдущих форумов в Уфе побывало более 4 тысяч участников — представителей 26 стран мира и 63 регионов России». А с начала этого года Башкортостан посетили 6 млн человек. С точки зрения туризма республика вызывает интерес у представителей многих стран.

Также глава региона сообщил, что в Башкортостане могут появиться еще несколько геопарков. Ранее Всемирный совет по геопаркам принял решение о включении территории геопарка «Янган-Тау» в свой список. «Янган-Тау» станет первым геопарком России, включённым в глобальную сеть ЮНЕСКО.

Обвиняемого во взятке прокурора оставили в СИЗО

Как передали в ГТРК «Башкортостан», Верховный суд РБ рассмотрел апелляционную жалобу обвиняемого в получении взятки прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина и отказал ему в изменении меры пресечения. Сотрудник надзорного ведомства останется под двухмесячным арестом в СИЗО. На прошлой неделе суд арестовал его на 60 дней. Сотрудник надзорного ведомства был пойман 10 сентября с поличным в момент передачи 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщил телеканал.

Дух дружбы с Китаем

17 сентября в Москве Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с делегацией китайского города Циндао, возглавляемой мэром Мэн Фаньли. Стороны обсудили перспективы развития межрегионального сотрудничества и реализации совместных проектов. Как отметил на встрече Рустэм Хамитов, «дух дружбы и партнёрства, который сложился в отношениях между нашими странами и их лидерами, отражается и во взаимодействии между регионами».

По словам Мэна Фаньли, «Циндао — важный туристический центр, курорт, международный порт, исторически известный город» и «благодаря тесным взаимоотношениям у нас появятся хорошие перспективы».

В ходе встречи было подписано соглашение о намерениях создания в Уфе образовательного центра в рамках Международного проекта профессионального образования Weidong-Demos. По информации ИА «Башинформ», в республике работают 22 предприятия, созданных при участии капитала из Китая.

Мэр Уфы уходит в отставку

Мэр Уфы Ирек Ялалов уходит в отставку. Информацию об этом 18 сентября подтвердил на пресс-конференции в ТАСС Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, передает телеканал БСТ. По словам руководителя региона, Ялалов уже написал соответствующее заявление. Градоначальник перейдет на работу в Совет Федерации, уточнили на телеканале. Конкурс на замещение должности мэра пройдет 26-27 сентября.

На конкурсе Спивакова в Уфе определили лучших скрипачей мира

В Уфе прошел второй Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова. В нем участвовали 12 молодых музыкантов из России, Японии, Эстонии, Испании, Китая, США, Израиля, Южной Кореи. Башкортостан представляла уфимка Асия Гарипова, обучающаяся в Санкт-Петербургской консерватории, сообщил «Башинформ». Победу в конкурсе жюри единогласно присудило 15-летней испанке Марии Дуэньяс. Она получает в дар уникальный скрипку, созданную в 1912 году известным итальянским мастером. Ее стоимость 140 тысяч долларов. Вторую премию завоевал москвич Федор Безносиков, третья — досталась японцу Иссеи Курихара. Спецпремию получит Асия Гарипова из Уфы. Как признался сам Спиваков, за всю жизнь для себя он не смог купить инструмент, который удовлетворял бы его. «Я играю на инструменте, который дан мне в пожизненное пользование — инструмент 1712-1713 годов», — сказал он.

День Республики — без излишней траты средств

Глава РБ подписал Указ о праздновании Дня Республики. Как пишет газета «Башкортостан», оргкомитет по подготовке и проведению праздника возглавил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. По его словам, «важно провести праздник с максимальным вовлечением в него жителей республики, но без излишней траты средств». Ко Дню Республики приурочены вручения республиканских молодежных премий, а также премии имени Ш. Худайбердина, уточняют в издании.

О единой концепции сабантуев и художественном переводе

20 сентября в Уфе Глава РБ Рустэм Хамитов провёл личный приём граждан и обсудил вопросы культуры и соцсферы, сообщает «Башинформ». На приеме завотделом истории края Национального музея РБ обратилась с просьбой сохранить старинный корпус Национального архива РБ на улице К. Маркса. Уфимец, член Союза писателей и Союза журналистов РФ и РБ поднял вопрос о подготовке специалистов по художественному переводу с башкирского языка на русский и предложил создать в республике Центр художественного перевода. Предприниматель из Уфы озвучила предложения по созданию единой концепции проведения сабантуев за пределами Башкортостана. А предприниматели из Бирска, Благовещенска и Нефтекамска поделились опытом организации питания в учреждениях соцсферы на принципах аутсорсинга.

По итогам приёма министерствам и ведомствам даны поручения.

Появятся мосты и переходы, а улицы вырастут

«Уфимские ведомости» рассказали, в каких направлениях в ближайшее время будет развиваться столица Башкирии. По словам начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы, в городе предусмотрен капитальный ремонт Шакшинского мостового перехода через Уфимку и старого Затонского моста. Также появится мост через Белую в створе улицы Интернациональной. Получила свое разрешение проблема путепровода через железнодорожные пути в Зинино. В Уфе появится подземный переход через Сочинскую улицу от Монумента Дружбы с выходом на набережную. Предусмотрено строительство транспортного коридора ул. Заки Валиди — ул. Пугачева — ул. Генерала Рыленко. Планируется расширение улицы Пугачева до четырех полос. В Инорсе улицу Мушникова продлят до Сельской Богородской. Почти на 5 км вырастет проспект Салавата Юлаева, рассказали в газете.

Глава Верховного суда Башкирии может покинуть свой пост

Михаил Тарасенко, с 2007 года возглавляющий Верховный суд РБ, может покинуть свой пост. 17 сентября Высшая квалификационная коллегия судей РФ рекомендовала его на должность председателя Пятого кассационного суда в Пятигорске. В юрисдикцию нового ведомства входят дела судов Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарской республики, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Чеченской Республики, уточняет «Башинформ».

Новое жилье для пострадавших от взрыва газа

Пострадавшие от взрыва газа в селе Улукулево в Кармаскалинском районе могут получить новое жилье. Как передал телеканал «Вся Уфа», этот вопрос прорабатывается в Правительстве Башкирии. 20 сентября в результате взрыва бытового газа был разрушен 4-квартирный дом. Два человека погибли. Еще двое в больнице. Каждая семья получит по 50 тысяч рублей в качестве компенсации за потерянное имущество, еще по 5 тысяч как единоразовую помощь. Возбуждено уголовное дело, рассказали на телеканале.

Кто претендует на должность муфтия республики

Как узнали в ИА «Башинформ», Духовное управление мусульман Башкирии определило претендентов на должность муфтия республики. Первый кандидат — действующий муфтий республики Нурмухамет Нигматуллин. Второй — имам-мухтасиб Сибая и казый Зауралья Агляметдин Газизов. Третий — имам мечети «Фатхислам» в Уфе Айнур Биргалин. Четвертый — руководитель комитета по хаджу ДУМ РБ Ильшат Хафизов. Кто займет должность главного муфтия региона, станет известно на съезде ДУМ РБ 21 ноября.