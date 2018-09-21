В Башкирии отметят День матери
В Башкирии отметят День матери Фото: Depositphotos.com
УФА, 21 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
В Башкортостане официально отметят День матери. Соответствующее распоряжение Правительства РБ опубликовано на портале правовой информации.
Республиканское праздничное мероприятие, посвященное Дню матери, состоится 16 ноября 2018 года в Государственном концертном зале «Башкортостан».
Администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан рекомендовано организовать в праздничном вечере участие матерей.
Мероприятия, посвященные Дню матери, пройдут во всех городах и районах республики.