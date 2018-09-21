Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.47 ↓

EUR 77.75 ↑

21 сентября Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

«Бабье» лето будет коротким: стало известно, как изменится погода

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

«Бабье» лето будет коротким: стало известно, как изменится погода Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирии в течение ближайших пяти дней синоптики обещают теплую погоду. Дожди и похолодание, пришедшие в середине этой недели, отступят, им на смену придет сухая и солнечная погода с комфортным теплом. Как отметили в Башгидрометцентре, наступит короткое «бабье» лето.

«На территорию республики распространит свое влияние западный антициклон. Вероятность осадков ожидается небольшой. Температура воздуха повысится к началу следующей недели ночью от +3,+8 до +7,+12 градусов, днем от +13,+18 до +18,+23», — уточнили в ведомстве.

Но продлится «бабье» лето недолго. В середине недели с приближением атмосферных фронтов в регион снова придут дожди.

В прошлом году «бабье» лето наблюдалось в период с 14 по 20 сентября. Максимальные температуры повышались до +22,+27, местами по югу до +29.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Башкортостане третья декада сентября ожидается теплой, на 2-3 градуса выше нормы.

Теги: погода, бабье лето
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Синоптики сообщили о погоде в Башкирии на ближайшие выходные
В выходные в Башкирии будет тепло и без осадков. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе 22 и 23 сентября ожидается облачная погода с прояснениям
В частном детском саду Уфы покусали полуторагодовалую девочку - подробности
В Уфе разгорелся скандал вокруг частного детского сада. Полуторагодовалую Маргариту мама забрала домой покусанную. На лице и теле у ребенка следы от зуб
В Гидрометцентре рассказали, какую погоду ждать жителям Башкирии предстоящей зимой
Гидрометцентр России опубликовал предварительный прогноз на осень и предстоящую зиму 2018-2019 годов. Специалисты отмечают, что подобные прогнозы оправд
В каких домах Уфы отключат воду на следующей неделе - график
Предприятие «Уфаводоканал» для проведения ремонтных работ запланировало на следующей неделе отключение горячей и холодной воды в домах уфимцев. Как с
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть