Фото: Олег Яровиков «Бабье» лето будет коротким: стало известно, как изменится погода Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирии в течение ближайших пяти дней синоптики обещают теплую погоду. Дожди и похолодание, пришедшие в середине этой недели, отступят, им на смену придет сухая и солнечная погода с комфортным теплом. Как отметили в Башгидрометцентре, наступит короткое «бабье» лето.

«На территорию республики распространит свое влияние западный антициклон. Вероятность осадков ожидается небольшой. Температура воздуха повысится к началу следующей недели ночью от +3,+8 до +7,+12 градусов, днем от +13,+18 до +18,+23», — уточнили в ведомстве.

Но продлится «бабье» лето недолго. В середине недели с приближением атмосферных фронтов в регион снова придут дожди.

В прошлом году «бабье» лето наблюдалось в период с 14 по 20 сентября. Максимальные температуры повышались до +22,+27, местами по югу до +29.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Башкортостане третья декада сентября ожидается теплой, на 2-3 градуса выше нормы.