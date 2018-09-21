Фото: vk.com/centr_ishimbay В Башкирии в торговый центр не пустили слепого мужчину Фото: vk.com/centr_ishimbay

УФА, 21 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Торговый центр «Ишимбай», куда ранее не пустили молодого человека с диагнозом ДЦП, вновь нарушил права инвалида. На этот раз во входе в помещение отказали слепому с собакой-поводырем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Уполномоченного по правам человека Рима Каюмова.

«Мы тщательно изучили ситуацию, во время проверки выяснилось, что другому инвалиду первой группы по зрению сотрудниками торгового центра также был ограничен вход в здание комплекса с собакой-поводырем. Это свидетельствует о не единичных случаях нарушений прав человека руководством торгового центра», — сказал Каюмов.

Незрячему мужчине сотрудники торгового центра объяснили причину запрета, указав на табличку «вход с животными запрещен».

«После внесения представления прокуратуры администрация комплекса должна устранить нарушения закона в течение одного месяца», — отметил омбудсмен.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что республиканская прокуратура проводит проверку после сообщения матери 31-летнего жителя города Ишимбая, страдающего ДЦП. По словам женщины, представители комплекса попросили его выйти на улицу во время очередного посещения магазина дисков, пояснив, что он «пугает» людей.

Справка

В Федеральном законе о социальной защите прав инвалидов в РФ есть специальная статья 15. В ней говорится о том, что незрячие люди с собакой-поводырем могут беспрепятственно проходить во все общественные места и пользоваться любым транспортом.

Под рукой необходимо иметь: документ, подтверждающий инвалидность по зрению; паспорт собаки-поводыря; шлейку с надписью «собака-поводырь» или «собака-проводник»; ошейник и поводок и намордник.