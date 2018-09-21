Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.47 ↓

EUR 77.75 ↑

21 сентября Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии в торговый центр не пустили слепого мужчину

ОБЩЕСТВО
Фото: vk.com/centr_ishimbay

В Башкирии в торговый центр не пустили слепого мужчину Фото: vk.com/centr_ishimbay

УФА, 21 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Торговый центр «Ишимбай», куда ранее не пустили молодого человека с диагнозом ДЦП, вновь нарушил права инвалида. На этот раз во входе в помещение отказали слепому с собакой-поводырем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Уполномоченного по правам человека Рима Каюмова.

«Мы тщательно изучили ситуацию, во время проверки выяснилось, что другому инвалиду первой группы по зрению сотрудниками торгового центра также был ограничен вход в здание комплекса с собакой-поводырем. Это свидетельствует о не единичных случаях нарушений прав человека руководством торгового центра», — сказал Каюмов.

Незрячему мужчине сотрудники торгового центра объяснили причину запрета, указав на табличку «вход с животными запрещен».

«После внесения представления прокуратуры администрация комплекса должна устранить нарушения закона в течение одного месяца», — отметил омбудсмен.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что республиканская прокуратура проводит проверку после сообщения матери 31-летнего жителя города Ишимбая, страдающего ДЦП. По словам женщины, представители комплекса попросили его выйти на улицу во время очередного посещения магазина дисков, пояснив, что он «пугает» людей.

Справка

В Федеральном законе о социальной защите прав инвалидов в РФ есть специальная статья 15. В ней говорится о том, что незрячие люди с собакой-поводырем могут беспрепятственно проходить во все общественные места и пользоваться любым транспортом.

Под рукой необходимо иметь: документ, подтверждающий инвалидность по зрению; паспорт собаки-поводыря; шлейку с надписью «собака-поводырь» или «собака-проводник»; ошейник и поводок и намордник.

Теги: права человека, Ишимбай, незрячий
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Синоптики сообщили о погоде в Башкирии на ближайшие выходные
В выходные в Башкирии будет тепло и без осадков. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе 22 и 23 сентября ожидается облачная погода с прояснениям
В частном детском саду Уфы покусали полуторагодовалую девочку - подробности
В Уфе разгорелся скандал вокруг частного детского сада. Полуторагодовалую Маргариту мама забрала домой покусанную. На лице и теле у ребенка следы от зуб
В Гидрометцентре рассказали, какую погоду ждать жителям Башкирии предстоящей зимой
Гидрометцентр России опубликовал предварительный прогноз на осень и предстоящую зиму 2018-2019 годов. Специалисты отмечают, что подобные прогнозы оправд
В каких домах Уфы отключат воду на следующей неделе - график
Предприятие «Уфаводоканал» для проведения ремонтных работ запланировало на следующей неделе отключение горячей и холодной воды в домах уфимцев. Как с
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть