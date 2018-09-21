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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Спикер парламента Башкирии провел встречу с лидерами вошедших в Госсобрание партий

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Спикер парламента Башкирии провел встречу с лидерами вошедших в Госсобрание партий Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев провел встречу с лидерами региональных отделений политических партий, получивших депутатские мандаты по партийным спискам на выборах в республиканский парламент. Политическую партию «Единая Россия» на встрече представлял Руслан Гизатуллин, политическую партию «Коммунистическая партия Российской Федерации» — Юнир Кутлугужин, политическую партию ЛДПР — Дмитрий Иванов, партию Справедливая Россия — Юрий Игнатьев.

«Данные партии, преодолевшие на выборах пятипроцентный барьер, получили право создать свои фракции. При этом фракции ЛДПР и Справедливой России будут образованы в республиканском парламенте впервые», — отметил Константин Толкачев.

Как сообщили в пресс-службе Госсобрания РБ, в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с проведением первого заседания Государственного Собрания. В частности, рассматривался порядок создания фракций и формирования оргкомитета по проведению первого заседания.

«Собрания депутатов по образованию фракций в Государственном Собрании состоятся 24 сентября. На них предстоит утвердить положения о фракциях, определиться с руководством фракций, а также с представителями в состав оргкомитета по проведению первого пленарного заседания», — сказал Константин Толкачев.

Председатель парламента рассказал также о дальнейшей работе по формированию Государственного Собрания, отметив плотность предстоящих мероприятий. После формирования фракций состоятся совещание депутатов Государственного Собрания нового шестого созыва и заседание оргкомитета по подготовке первого пленарного заседания. 26 сентября пройдут вторые заседания фракций и оргкомитета. Первое заседание парламента состоится 28 сентября. Соответствующий Указ о созыве первого заседания в соответствии с Конституцией республики подписан Главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым.

Константин Толкачев отметил, что в состав оргкомитета по подготовке первого заседания войдут представители всех партий пропорционально полученному числу депутатских мандатов. Оргкомитет будет рассматривать вопросы по формированию постоянных комитетов, структуры руководящих должностей в Государственном Собрании.

«На своих вторых заседаниях 26 сентября фракциям необходимо будет внести предложения по руководящим должностям в парламенте и составам предполагаемых постоянных комитетов, — сказал Константин Толкачев. — При распределении депутатов по комитетам будут учитываться решения фракций и волеизъявления самих парламентариев. Однако, как показывает практика предыдущих созывов, большинство депутатов желают работать в бюджетном и промышленном комитетах. Желающих войти в состав комитетов социального профиля значительно меньше. Таких перекосов не должно быть. Необходимо соблюсти интересы Государственного Собрания и обеспечить равную численность всех комитетов».

Теги: Госсобрание РБ, партии, фракции
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