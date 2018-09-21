Фото: Олег Яровиков Участники экологической акции посадили в уфимском Парке Лесоводов 550 деревьев Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе завершилась акция «Посади свое дерево», запущенная в начале сентября. За это время в Парке лесоводов посадили 550 деревьев, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан.

Участниками акции стали республиканские журналисты, они высадили 40 пирамидальных тополей, затем присоединились уфимцы, а недавно тут работали врачи Республиканской клинической больницы им. Г. Куватова.

«За всю акцию в парке было высажено более 550 саженцев сосны, ясеня, пирамидального тополя. Люди, отдыхающие в парке, с большим интересом отнеслись к данной акции, приглашали своих знакомых и друзей принять участие в посадке деревьев. Со своей стороны, мы бесплатно обеспечили их саженцами и необходимым инвентарем, показывали, как правильно посадить саженец, рассказывали, как за ним ухаживать», — сообщил заведующий учебным лесопарком Айбулат Аскаров.