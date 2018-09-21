Фото: МЧС по РБ В Башкирии к 100-летию республики появятся четыре новых пожарных депо Фото: МЧС по РБ

УФА, 21 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии к 100-летию республики построят четыре новых пожарных депо. Здания появятся в селах Верхний Авзян, Зилаир, Кушнаренково и деревне Темясово Баймакского района. Объекты включены в перечень строек к юбилею региона.

Уже в октябре пожарные отметят новоселье в новом депо, построенном в Зилаире, сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям. Решение о его строительстве было принято два года назад, когда старые автоцистерны не справились с серьезным пожаром — в райцентре сгорела целая улица.

В селе Кушнаренково необходимость в новой постройке возникла в связи с активной застройкой новых микрорайонов. Здание старого депо 1937 года постройки признали аварийным.