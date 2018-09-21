Фото: Олег Яровиков В Башкирии увеличится единовременная материальная помощь многодетным матерям Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 сен 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С 1 января 2019 года размер единовременной материальной помощи многодетным матерям, награжденным медалью Республики Башкортостан «Материнская слава», составит 17 241 рубль.

Соответствующий указ Главы республики Рустэма Хамитова опубликован 21 сентября на Официальном интернет-портале правовой информации.

На данный момент размер такой выплаты многодетным матерям составляет 16 950 рублей.

Как сообщало агентство «Башинформ», в республике проживает около 46 тысяч многодетных семей. Из них 7,7 тысячи матерей удостоены медали «Материнская слава». Эта награда, так же, как медаль «Родительская доблесть», дает право на присвоение звания ветерана труда при наличии трудового (страхового) стажа для женщин не менее 20 лет.

Медаль «Материнская слава» учреждена в Башкортостане в 1998 году. Награда вместе с денежной премией вручается женщинам, воспитывающим пятерых и более детей.