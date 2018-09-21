Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.47 ↓

EUR 77.75 ↑

21 сентября Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии увеличится единовременная материальная помощь многодетным матерям

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии увеличится единовременная материальная помощь многодетным матерям Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 сен 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С 1 января 2019 года размер единовременной материальной помощи многодетным матерям, награжденным медалью Республики Башкортостан «Материнская слава», составит 17 241 рубль.

Соответствующий указ Главы республики Рустэма Хамитова опубликован 21 сентября на Официальном интернет-портале правовой информации.

На данный момент размер такой выплаты многодетным матерям составляет 16 950 рублей.

Как сообщало агентство «Башинформ», в республике проживает около 46 тысяч многодетных семей. Из них 7,7 тысячи матерей удостоены медали «Материнская слава». Эта награда, так же, как медаль «Родительская доблесть», дает право на присвоение звания ветерана труда при наличии трудового (страхового) стажа для женщин не менее 20 лет.

Медаль «Материнская слава» учреждена в Башкортостане в 1998 году. Награда вместе с денежной премией вручается женщинам, воспитывающим пятерых и более детей.

Теги: медаль «Материнская слава», многодетные матери
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Синоптики сообщили о погоде в Башкирии на ближайшие выходные
В выходные в Башкирии будет тепло и без осадков. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе 22 и 23 сентября ожидается облачная погода с прояснениям
В частном детском саду Уфы покусали полуторагодовалую девочку - подробности
В Уфе разгорелся скандал вокруг частного детского сада. Полуторагодовалую Маргариту мама забрала домой покусанную. На лице и теле у ребенка следы от зуб
В каких домах Уфы отключат воду на следующей неделе - график
Предприятие «Уфаводоканал» для проведения ремонтных работ запланировало на следующей неделе отключение горячей и холодной воды в домах уфимцев. Как с
В Гидрометцентре рассказали, какую погоду ждать жителям Башкирии предстоящей зимой
Гидрометцентр России опубликовал предварительный прогноз на осень и предстоящую зиму 2018-2019 годов. Специалисты отмечают, что подобные прогнозы оправд
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть