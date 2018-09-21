Фото: Олег Яровиков В Гидрометцентре рассказали, какую погоду ждать россиянам предстоящей зимой Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Гидрометцентр России опубликовал предварительный прогноз на осень и предстоящую зиму 2018-2019 годов. Специалисты отмечают, что подобные

прогнозы оправдываются на 58-81%.

В целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории страны температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений. Только на севере средняя температура ожидается ниже, чем в предыдущем отопительном периоде.

В октябре на большей части Приволжского федерального округа, в том числе в Башкортостане, прогнозируется температура выше нормы. Для столицы республики нормой среднемесячной температуры в этом месяце считается 3,3 градуса тепла.

В ноябре на территории республики предполагается средняя месячная температура воздуха около нормы (норма в Уфе -4,2 градуса).

Декабрь по прогнозам синоптиков ожидается холоднее, чем в прошлом году на севере Приволжского и Уральского федеральных округов. Среднемесячная температура в Уфе в декабре -10,8 градуса.

В январе температура в Башкортостане прогнозируется также в пределах нормы (-14,8 градуса)

В феврале в республике ожидается довольно мягкое завершение зимы. Увеличения температур выше нормы не предполагается. Норма среднемесячной температуры в столице региона — 13,3 градуса.

Первый весенний месяц порадует жителей Северо-Западного федерального округа, севера Центрального и Приволжского федеральных округов. Будет теплее, чем в предыдущем марте. Среднемесячная температура воздуха в Уфе в марте 2019 года составит -6 градусов.