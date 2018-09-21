Фото: УГЗ по Уфе | Видео: УГЗ по Уфе В уфимском лесу около Базилевки потерялись восемь любителей «тихой охоты» Фото: УГЗ по Уфе | Видео: УГЗ по Уфе

УФА, 21 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В диспетчерский центр Уфы вечером 20 сентября поступила информация о том, что в лесном массиве около деревни Базилевка потерялись две группы любителей «тихой охоты»: в одной — пять человек, в другой — трое.

В район поисков выехали спасатели. Выяснилось, что группа из пяти грибников выбралась самостоятельно, за исключением дедушки. Родные созвонились с пенсионером, он сообщил, что практически вышел к знакомому садовому товариществу. Убедившись, что в их помощи больше здесь не нуждаются, спасатели отправились на поиски второй группы. Потерявшуюся троицу они обнаружили быстро — любительницы тихой охоты не дошли до проселочной дороги всего пару сотен метров. Женщины собирали грибы с утра, в обед поняли, что заблудились и несколько часов кружили по лесу. Устав и отчаявшись выбраться самостоятельно, они вызвали спасателей. Женщин вывели из леса и подвезли до парома.

«Только собрались спасатели возвращаться на базу, как позвонила женщина из первой группы. Они вернулись к себе, а дедушки, который давно должен был уже быть дома, нет. Телефон его недоступен. Расспросив, откуда он звонил в последний раз, сотрудники Поисково-спасательного отряда отправились по названным координатам», — проинформировали в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

Позже 76-летний мужчина был обнаружен живым и здоровым. Он не дошел до дороги около 400 метров.

«Видимо, долгая прогулка утомила его, и пенсионер присел отдохнуть перед марш-броском до дома. Спасатели помогли пожилому уфимцу выйти из леса и сопроводили до его садового участка», — добавили в ведомстве.