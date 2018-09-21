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В Башкирии машина скорой помощи спешила к пациенту и увязла в щебне во дворе дома

ОБЩЕСТВО
Фото: На дорогах Сибая! (Башкирское Зауралье), Vk | Видео: На дорогах Сибая! (Башкирское Зауралье), Vk

В Башкирии машина скорой помощи спешила к пациенту и увязла в щебне во дворе дома Фото: На дорогах Сибая! (Башкирское Зауралье), Vk | Видео: На дорогах Сибая! (Башкирское Зауралье), Vk

УФА, 21 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Сибае рядом с домом №9 на улице Ветеранов автомобиль скорой помощи буквально увяз в щебне, которым покрыли дорогу. В соцсети 21 сентября появилось видео инцидента.

«Вот и видео, где «скорая» спешит на помощь пациенту. Улица Ветеранов, 9. Всё лето возили по кучке щебенки раз в неделю, потом им надоело, и решили, что и так сойдёт. Машины буксуют каждый день. Из-под колес вылетает щебёнка метра на два», — написал автор видео.

Агентство «Башинформ» обратилось за разъяснением ситуации в администрацию Сибая.

«Здесь идет ремонт: бордюры выставлены, тротуар выложен. В данный момент уложили щебенку. На днях будет произведено асфальтирование», — пояснил представитель пресс-службы муниципалитета Расуль Байгильдин.

Теги: скорая помощь, ремонт дороги
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