В Башкирии определили четырех претендентов на должность муфтия республики
В Башкирии определили четырех претендентов на должность муфтия республики Фото: Олег Яровиков
УФА, 21 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Духовное управление мусульман Башкирии на пленуме, прошедшем накануне съезда ДУМ РБ, определило претендентов на должность муфтия республики, пишет «Реальное время».
Первый кандидат — действующий муфтий республики Нурмухамет Нигматуллин. Второй — имам-мухтасиб Сибая и казый Зауралья Агляметдин Газизов. Третий — имам мечети «Фатхислам» (поселок 8 Марта города Уфы) Айнур Биргалин. Четвертый — руководитель комитета по хаджу ДУМ РБ Ильшат Хафизов.
Кто займет должность главного муфтия региона, станет известно в ходе отчетно-выборного съезда ДУМ РБ 21 ноября.