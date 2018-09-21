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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии определили четырех претендентов на должность муфтия республики

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии определили четырех претендентов на должность муфтия республики Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Духовное управление мусульман Башкирии на пленуме, прошедшем накануне съезда ДУМ РБ, определило претендентов на должность муфтия республики, пишет «Реальное время».

Первый кандидат — действующий муфтий республики Нурмухамет Нигматуллин. Второй — имам-мухтасиб Сибая и казый Зауралья Агляметдин Газизов. Третий — имам мечети «Фатхислам» (поселок 8 Марта города Уфы) Айнур Биргалин. Четвертый — руководитель комитета по хаджу ДУМ РБ Ильшат Хафизов.

Кто займет должность главного муфтия региона, станет известно в ходе отчетно-выборного съезда ДУМ РБ 21 ноября.

Теги: ДУМ РБ, муфтий
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