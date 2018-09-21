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В национальном парке «Башкирия» пройдет семинар по продвижению заповедников в соцсетях

ОБЩЕСТВО
Фото: сайт нацпарка «Башкирия»

В национальном парке «Башкирия» пройдет семинар по продвижению заповедников в соцсетях Фото: сайт нацпарка «Башкирия»

УФА, 21 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

С 23 по 29 сентября в национальном парке «Башкирия» пройдет семинар по продвижению природоохранных организаций в медиапространстве.

В Башкирию приедут восемь российских экспертов, среди которых PR-специалисты, фотографы, журналисты и юристы, а также участники из 24 природоохранных организаций из разных уголков страны – от Московской области до Алтайского края.

Пять дней будут длится практические и теоретические занятия: подготовка smm-стратегии для заповедников и нацпарков; написание информационных и рекламных текстов; основы фотографии и авторское право; успешное взаимодействие со СМИ.

Также всех участников семинара ждут путешествия по заповедным тропам, ботанические и горные экскурсии, знакомство с национальными блюдами и культурой народов Башкортостана.

Теги: заповедник, национальный парк
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