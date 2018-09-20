Молча и с риском для жизни: как снимали юбилейный фильм «Башкирия»

Фото: Национальный архив РБ

Фото: Национальный архив РБ

УФА, 20 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Юбилейный фильм о Башреспублике готов и на днях будет в Уфе. Об этом газете «Красная Башкирия» в феврале 1929 года сообщило Башпредство в Москве. Чем удивила республика участников экспедиции «Восток-кино» и как снимали ленту — в специальном очерке издания. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Осеннее солнце коварно. Еще с утра прояснившаяся погода бодро настроила всех участников киноэкспедиции. Поскорее добраться до места и приняться за съемку нескольких кусков «Башкирии», — рассказывают в газете и уточняют, что из 35-40 экспедиционных дней съемочных было всего десять.

В очерке отмечается, что «в глухих деревнях Урала «кино-аппарат» встретил удивительно радушное отношение». К примеру, в одной из деревень участники экспедиции увидели радио-мачту, возвышающуюся над сараем. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это вовсе не радио, а ржавая коса на мачте, чтобы отгонять шайтана от коров. «Ночью шайтан отправляется портить скот, и тогда коса — самое надежное средство защиты», — пояснил съемочной группе старик-башкир. При этом в суеверной деревне девушки-крестьянки с утра надели праздничные костюмы и расхаживали по улице, выражая этим свое нетерпение — сниматься для кино, говорится в газете.

В особых условиях киноэкспедиции пришлось работать в Белорецке. «Однажды в течение целого ряда съемочных часов на металлургическом заводе участникам съемочных работ пришлось молчать, — продолжают в издании. — Неумолчный, все поражающий грохот заводских станков и машин давал возможность объясняться лишь мимикой». В другом случае производство снималось с движущихся вагонеток, в тесной близости с проводами тока высокого напряжения. Малейшая неосторожность здесь могла стоить жизни оператору.

Впрочем, о съемочных трудностях и опасностях участники упоминали лишь вскользь. «В процессе работы экспедиция натолкнулась на массу чрезвычайно интересного, красочного и богатого материала по истории Башкирии, ее культуры и быта. Здесь необъятное поле для кино-работы», — отмечается в публикации.

Было снято более 7000 метров пленки. Из этого материала отобраны лучшие куски и смонтирована полнометражная картина «Башкирия», посвященная хозяйственному и культурному строительству республики.

20 марта 1929 года первыми картину должны были посмотреть делегаты VII съезда Советов БАССР в Уфе. «Демонстрация фильма будет сопровождаться музыкальной иллюстрацией, по специально написанному уфимским композитором Д. Л. Созиновым сценарию», — информировала газета 18 марта 1929 года.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.