Фото: Ксения Калинина В России вводятся новые автомобильные номера Фото: Ксения Калинина

УФА, 20 сен 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С 1 января 2019 года в России начнут выдавать номерные знаки по новому ГОСТу, сообщают «Известия», ссылаясь на приказ Росстандарта​.

Как отмечает издание, изменения коснутся в первую очередь мотоциклетных номеров. Они станут меньше в размерах, а знаки для праворульных автомобилей примут форму, приближенную к квадрату.

Для мотоциклистов будут доступны номера уменьшенного размера: 190 на 145 мм (вместо нынешних 245 на 160 мм).

Причиной этого нововведения стало то, что у зарубежных мотоциклов, которых в России на порядок больше отечественных, слишком маленькая площадка под номер и старый госзнак на нее просто не помещается.

Номера для мопедов станут похожи на мотоциклетные, но с иным набором цифр и букв. Например — ММ55АА77RUS. Отдельные знаки получат квадроциклы, спортивные машины и ретроавтомобили.