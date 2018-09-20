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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии судебный пристав пришел на помощь женщине, упавшей в обморок в здании суда

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии судебный пристав пришел на помощь женщине, упавшей в обморок в здании суда Фото: автор

УФА, 20 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жительница Ишимбая пришла в мировой суд, чтобы принять участие в одном из заседаний. Когда она поднималась на второй этаж, ей стало плохо. Женщина потеряла сознание и упала.

«Заметив это, судебный пристав Фарит Султангулов, контролирующий проход посетителей в здание суда, оказал женщине первую доврачебную помощь и вызвал бригаду скорой помощи. Дождавшись медработников, он помог транспортировать гражданку в спецмашину. Благодаря грамотным и оперативным действиям судебного пристава удалось избежать непредвиденных последствий и сохранить жизнь человека», — сообщили в пресс-службе УФССП по РБ.

Пристав работает в Службе с 2004 года. За это время он зарекомендовал себя как ответственный и грамотный специалист, добавили в ведомстве.

Теги: судебные приставы
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