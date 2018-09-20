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В деревне Абзаково Учалинского района открылась детская игровая площадка

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Учалинского района

Фото: администрация Учалинского района

УФА, 20 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В деревне Абзаково Учалинского района Башкирии открыли новую детскую спортивно-игровую площадку. Ее построили по инициативе самих сельчан в рамках реализации Программы поддержки местных инициатив.

В Абзаково сегодня проживает 559 человек, из них 135 – дети дошкольного и школьного возраста. Новая площадка расположилась недалеко от здания школы, в которой обучаются также ребята из деревень Бурангулово и Маломуйнаково.

Общая стоимость нового игрового оборудования — 537 тысяч рублей: субсидии из республиканского бюджета составили 300 тысяч рублей, Мансуровский сельсовет выделил из бюджета поселения порядка 70 тысяч рублей. Благотворительную поддержку в размере 100 тысяч рублей оказал Учалинский горно-обогатительный комбинат, помощь в подготовке территории для строительства, в частности, выравнивании грунта спецтехникой, оказала Башкирская золотодобывающая компания. Сами же абзаковцы проявили искреннее неравнодушие и активно поддержали проект – денежный вклад населения составил 67,5 тысяч рублей, помогли сельчане также расчистить территорию и вывезти мусор.

В настоящее время готовится смета для обустройства ограждения территории площадки, а в будущем году здесь планируется строительство беговой дорожки.

Для Абзаково это не первый опыт участия в Программе поддержке местных инициатив. В 2015 году здесь проведена модернизация уличного освещения с установкой энергосберегающих светильников, сообщили в администрации муниципалитета.

Теги: местные инициативы, благоустройство
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