Фото: https://g2019.su/proizvodstvennyj-kalendar-2019/ Как будут отдыхать россияне в 2019 году: утвержден перенос выходных дней Фото: https://g2019.su/proizvodstvennyj-kalendar-2019/

УФА, 19 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В России утвердили перенос выходных дней на 2019 год. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт Правительства РФ.

Праздничные дни 5 и 6 января, которые совпадают с выходными днями, будут перенесены на 2 и 3 мая (четверг и пятница). Выходной день с субботы, 23 февраля, переносится на пятницу, 10 мая.

Таким образом новогодние каникулы и майские праздники в 2019 году продлены и окажутся как никогда длинными, отмечает издание.

Новогодние выходные продлятся с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

День защитника Отечества будет отмечаться 23 и 24 февраля.

Международный женский день россияне будут праздновать с 8 по 10 марта.

Майские праздники пройдут с 1 по 5 мая, а также с 9 по 12 мая.

День России состоится 12 июня.

В честь Дня народного единства россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября.

Проект постановления правительства России о порядке переноса выходных дней в 2019 году разработал Минтруд РФ.