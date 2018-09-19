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19 сентября Среда

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Рустэм Хамитов выступил на открытии Всемирного конгресса и Генеральной Ассамблеи СИОФФ

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

19 сентября в уфимском Конгресс-холле Глава Башкортостана выступил на церемонии официального открытия 48-го Всемирного конгресса и Генеральной Ассамблеи Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств (СИОФФ).

Участников конгресса также приветствовали президент СИОФФ Филипп Боссан и президент Российской национальной секции CIOFF, директор Государственного Российского Дома народного творчества Тамара Пуртова.

«Всемирная фольклориада – важнейшее мероприятие CIOFF, в котором принимают участие более 2,5 тысяч танцоров и музыкантов со всего мира. Она объединяет представителей разных культур, укрепляет дружбу и согласие между народами, знакомит с культурным наследием представителей всех стран-участниц, – сказал Филипп Боссан. – Я благодарен Главе Башкортостана Рустэму Хамитову и Российской национальной секции СИОФФ за то, что Уфа в 2020 году примет это грандиозное событие».

Руководитель СИОФФ отметил, что Башкортостан приедут представители более чем 70 стран. В 2020 году СИОФФ исполняется 50 лет — организация отметит юбилей в Уфе.

«Мы благодарны СИОФФ за то, что Российской Федерации и Башкортостану предоставлена честь принять такое крупнейшее мероприятие, как Всемирная фольклориада. Тем более мы рады, что это событие совпадет с золотым юбилеем СИОФФ, – отметила Тамара Пуртова. – Уверена, что это мероприятие пройдет на самом высоком организационном и творческом уровне».

В рамках церемонии открытия состоялась презентация стран-участниц конгресса. Представители национальных секций рассказали о поддержке народного творчества и подготовке к Всемирной фольклориаде 2020 года в Уфе.

Справка. Международный совет организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств (СИОФФ) работает с 1970 года, с 2012 года является официальным партнером ЮНЕСКО. Его главной целью является сохранение и продвижение традиционной культуры и фольклора. На протяжении многих лет российскую национальную секцию СИОФФ представляет Государственный Российский Дом народного творчества.

Теги: СИОФФ, Фольклориада, Рустэм Хамитов
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