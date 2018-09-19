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В Уфе дети и пенсионеры смогут бесплатно посетить парк «Россия - моя история»

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 сен 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе парк «Россия — моя история» объявляет акцию к Международному дню пожилых. Только два дня, 29 и 30 сентября, вход во все экспозиции исторического парка для пенсионеров и детей будет бесплатным, сообщает администрация парка.

Также в эти дни состоится показ уникального цикла фильмов «Заповедная Россия» от Русского географического общества. В рамках данного документального проекта зрители могут ознакомиться с такими крупными заповедниками страны, как Саяно-Шушенский, Баргузинский, Астраханский, Кавказский, Даурский, заповедниками «Галичья гора», «Кузнецкий Алатау» и «Черные земли».

Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте парка. Телефон для справок: 8 (347) 286-60-66.

Организаторы отмечают, что для участия в акции необходимо взять с собой пенсионное удостоверение и паспорт, если ребенку от 14 до 17 лет. Дети до 14 лет допускаются в залы только в сопровождении взрослых.

Теги: исторический парк
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