В Уфе издана книга об истории деревни Малаево

УФА, 19 сен 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе издана книга известного журналиста и общественного деятеля Фаниля Кудакаева «Рожденные в Малаево». В краеведческом издании рассказывается об истории и людях деревни Малаево (Малай) Кармаскалинского района республики. На основе архивных документов автор изучил и впервые публикует интересные факты из жизни односельчан, составленные шежере (родословные) наиболее распространенных в селе фамилий, ведущих свое происхождение от основателей деревни. В книге приводятся статистические, биографические и другие сведения, касающиеся истории деревни Малай и проживающих в ней людей. Книга иллюстрирована фотографиями из личного архива автора и представленными его односельчанами из семейных архивов, а также фотокопиями ревизских сказок и других архивных документов.

«Ранее мною уже были написаны и изданы две книги о некоторых фактах истории деревни Малай на башкирском языке. Очередную книгу о своей родной деревне я решил издать на русском языке, чтобы ее могли прочитать взрослые и дети, внуки и правнуки тех, кто сейчас проживает не только в Малаево, но и выходцы из нашей деревни, те, кого разбросало по городам и весям Башкирии и России. К тому же почти все архивные документы, исторические справки, материалы ревизских сказок написаны на русском языке и при переводе их смысл в определенной степени искажается, да и непросто их перевести», — рассказал агентству «Башинформ» автор книги.

Фаниль Кудакаев — журналист, выпускник филологического факультета БашГУ (1979) и Свердловской высшей партийной школы. Работал в Гостелерадио БАССР, заместителем гендиректора ГТРК «Башкортостан», в различные годы занимал должности заместителя министра печати и массовой информации РБ, заместителя и исполняющего обязанности начальника Управления печати РБ, главного редактора журнала «Тамаша». С 2013 года — заместитель председателя, ответственный секретарь Союза журналистов РБ. Лауреат премий им. М. Уметбаева, Ш. Худайбердина. Почетный гражданин Кармаскалинского района. Председатель землячества кармаскалинцев в Уфе, председатель объединенного Совета ветеранов телевидения и радио РБ, заместитель председателя правления общественной организации Табынского рода.