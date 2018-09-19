Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 67.75 ↓

EUR 79.17 ↑

19 сентября Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе издана книга об истории деревни Малаево

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 сен 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе издана книга известного журналиста и общественного деятеля Фаниля Кудакаева «Рожденные в Малаево». В краеведческом издании рассказывается об истории и людях деревни Малаево (Малай) Кармаскалинского района республики. На основе архивных документов автор изучил и впервые публикует интересные факты из жизни односельчан, составленные шежере (родословные) наиболее распространенных в селе фамилий, ведущих свое происхождение от основателей деревни. В книге приводятся статистические, биографические и другие сведения, касающиеся истории деревни Малай и проживающих в ней людей. Книга иллюстрирована фотографиями из личного архива автора и представленными его односельчанами из семейных архивов, а также фотокопиями ревизских сказок и других архивных документов.

«Ранее мною уже были написаны и изданы две книги о некоторых фактах истории деревни Малай на башкирском языке. Очередную книгу о своей родной деревне я решил издать на русском языке, чтобы ее могли прочитать взрослые и дети, внуки и правнуки тех, кто сейчас проживает не только в Малаево, но и выходцы из нашей деревни, те, кого разбросало по городам и весям Башкирии и России. К тому же почти все архивные документы, исторические справки, материалы ревизских сказок написаны на русском языке и при переводе их смысл в определенной степени искажается, да и непросто их перевести», — рассказал агентству «Башинформ» автор книги.

Фаниль Кудакаев — журналист, выпускник филологического факультета БашГУ (1979) и Свердловской высшей партийной школы. Работал в Гостелерадио БАССР, заместителем гендиректора ГТРК «Башкортостан», в различные годы занимал должности заместителя министра печати и массовой информации РБ, заместителя и исполняющего обязанности начальника Управления печати РБ, главного редактора журнала «Тамаша». С 2013 года — заместитель председателя, ответственный секретарь Союза журналистов РБ. Лауреат премий им. М. Уметбаева, Ш. Худайбердина. Почетный гражданин Кармаскалинского района. Председатель землячества кармаскалинцев в Уфе, председатель объединенного Совета ветеранов телевидения и радио РБ, заместитель председателя правления общественной организации Табынского рода.

Теги: книгоиздание, краеведение
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
«Сын едва не захлебнулся»: прогулка семьи по центру Уфы закончилась больницей и полицией
В историческом центре Уфы в прошедшее воскресенье с молодой семьей произошла неприятная ситуация. Женщина с коляской, в которой находился ребенок, буква
В Башкирии объявлены дни празднования в 2019 году Ураза-байрам и Курбан-байрам
Правительство Башкирии сообщило даты проведения в 2019 году праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам. Соответствующий документ опубликован 18 сентября на
Какая погода ожидает жителей Башкирии в конце сентября: предварительный прогноз
По данным Башгидромета, среднемесячная температура воздуха в сентябре, согласно вероятностному прогнозу, будет близка к норме. Количество осадков также
В Башкирии сотрудники полиции вывели из горящего дома многодетную семью
В Белорецком районе накануне ночью полицейские патрулировали территорию. В какой-то момент младший сержант полиции Гафур Исанбаев и сержант полиции Влад
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть