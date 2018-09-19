Фото: Олег Яровиков В одном из городов Башкирии на фестивале шарлотки выберут Яблочную королеву Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 сен 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Необычный фестиваль для жителей и гостей Туймазинского района готовят в субботу, 22 сентября на городской площади сотрудники газеты «Туймазинский вестник». Праздник огурцов и помидоров у туймазинцев уже есть. Учитывая, что на дворе осень и все сады-огороды украшены наливными яблоками, журналисты решили посвятить яблокам яркий и вкусный праздник, который объединит людей.

Программа фестиваля разнообразна и обширна: конкурс поделок «Яблочная фантазия», конкурс детских рисунков «Золотая осень»; конкурс стихов и песен, главным героем которых является яблоко. Садоводам-огородникам предложат конкурс «Наш богатый урожай». Они смогут поделиться опытом, как правильно ухаживать за яблонями.

В конкурсе «Яблочная лавка» будет выбрано лучшее кондитерское изделие, в состав которого входят яблоки. Смогут участвовать предприятия общественного питания, рестораны, кафе, бары. К участию в фестивале приглашаются также все хозяйки, у которых есть свой рецепт яблочной шарлотки.

Кроме того, по итогам конкурса костюмов будет избрана Яблочная королева, сообщили в администрации района.