Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 67.75 ↓

EUR 79.17 ↑

19 сентября Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В одном из городов Башкирии на фестивале шарлотки выберут Яблочную королеву

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В одном из городов Башкирии на фестивале шарлотки выберут Яблочную королеву Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 сен 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Необычный фестиваль для жителей и гостей Туймазинского района готовят в субботу, 22 сентября на городской площади сотрудники газеты «Туймазинский вестник». Праздник огурцов и помидоров у туймазинцев уже есть. Учитывая, что на дворе осень и все сады-огороды украшены наливными яблоками, журналисты решили посвятить яблокам яркий и вкусный праздник, который объединит людей.

Программа фестиваля разнообразна и обширна: конкурс поделок «Яблочная фантазия», конкурс детских рисунков «Золотая осень»; конкурс стихов и песен, главным героем которых является яблоко. Садоводам-огородникам предложат конкурс «Наш богатый урожай». Они смогут поделиться опытом, как правильно ухаживать за яблонями.

В конкурсе «Яблочная лавка» будет выбрано лучшее кондитерское изделие, в состав которого входят яблоки. Смогут участвовать предприятия общественного питания, рестораны, кафе, бары. К участию в фестивале приглашаются также все хозяйки, у которых есть свой рецепт яблочной шарлотки.

Кроме того, по итогам конкурса костюмов будет избрана Яблочная королева, сообщили в администрации района.

Теги: фестивали, осенний праздник
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
«Сын едва не захлебнулся»: прогулка семьи по центру Уфы закончилась больницей и полицией
В историческом центре Уфы в прошедшее воскресенье с молодой семьей произошла неприятная ситуация. Женщина с коляской, в которой находился ребенок, буква
В Башкирии объявлены дни празднования в 2019 году Ураза-байрам и Курбан-байрам
Правительство Башкирии сообщило даты проведения в 2019 году праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам. Соответствующий документ опубликован 18 сентября на
Какая погода ожидает жителей Башкирии в конце сентября: предварительный прогноз
По данным Башгидромета, среднемесячная температура воздуха в сентябре, согласно вероятностному прогнозу, будет близка к норме. Количество осадков также
В Башкирии сотрудники полиции вывели из горящего дома многодетную семью
В Белорецком районе накануне ночью полицейские патрулировали территорию. В какой-то момент младший сержант полиции Гафур Исанбаев и сержант полиции Влад
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть