Фото: kinopoisk.ru Житель Башкирии стал обладателем точной копии автомобиля из фильма «Такси» Фото: kinopoisk.ru

УФА, 19 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

14-летний школьник из Стерлитамака стал владельцем необычного автомобиля — Peugeot 406: точной копии легендарной машины одного из главных героев кинофильма «Такси», сообщает «Российская газета».

На капоте авто оставлен автограф Сами Насери. Как отмечает издание, подросток выиграл автомобиль совершенно случайно: подписался на Youtube-канал популярного блогера и оставил свой комментарий. Розыгрыш проводился в прямом эфире видеохостинга. Первоначально программа выбрала другого победителя, но профиль его оказался без личных фотографий и информации. Со второй попытки повезло стерлитамакскому школьнику.

Мальчик интересуется автомобилями и любит фильм «Такси». Сесть за руль своего автомобиля он сможет только после совершеннолетия.