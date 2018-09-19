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Житель Башкирии стал обладателем точной копии автомобиля из фильма «Такси»

ОБЩЕСТВО
Фото: kinopoisk.ru

Житель Башкирии стал обладателем точной копии автомобиля из фильма «Такси» Фото: kinopoisk.ru

УФА, 19 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

14-летний школьник из Стерлитамака стал владельцем необычного автомобиля — Peugeot 406: точной копии легендарной машины одного из главных героев кинофильма «Такси», сообщает «Российская газета».

На капоте авто оставлен автограф Сами Насери. Как отмечает издание, подросток выиграл автомобиль совершенно случайно: подписался на Youtube-канал популярного блогера и оставил свой комментарий. Розыгрыш проводился в прямом эфире видеохостинга. Первоначально программа выбрала другого победителя, но профиль его оказался без личных фотографий и информации. Со второй попытки повезло стерлитамакскому школьнику.

Мальчик интересуется автомобилями и любит фильм «Такси». Сесть за руль своего автомобиля он сможет только после совершеннолетия.

Теги: розыгрыш
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