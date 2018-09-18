Фото: санаторий «Янган-Тау» Кроме Янган-Тау, в Башкортостане могут появиться еще несколько геопарков – Рустэм Хамитов Фото: санаторий «Янган-Тау»

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Эксперты ЮНЕСКО высоко оценили заявку Башкортостана на включение геопарка «Янган-Тау» в глобальную сеть. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

– Всемирный совет по геологическим паркам принял решение о включении территории нашего геологического парка «Янган-Тау» в свой список, мы там будем присутствовать. В свою очередь мы должны это место обустраивать, обихаживать, в том числе для туристов, – сказал Глава республики.

Таким образом, «Янган-Тау» станет первым геопарком России, включённым в глобальную сеть ЮНЕСКО.

– У нас есть ещё две-три площадки, для которых мы также сможем получить статус геопарка. Это позволит нам стать флагманами Российской Федерации в части развития геологических парков, – отметил Глава Башкортостана. – Это интересная, хорошая история. Рядом с геопарками появляется малый бизнес – экскурсоводы, сфера обслуживания, инфраструктура. Такую работу мы будем продолжать. Мы уже в тренде, мы номер один в Российской Федерации.