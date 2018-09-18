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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии вероятность дожить до старости составляет 56%

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии вероятность дожить до старости составляет 56% Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

«Новые Известия» выяснили, у жителей каких регионов России больше шансов дотянуть до старости, а значит, не только дождаться пенсии, но и пожить на нее. Аналитики на основе данных Росстата за 2017 год составили рейтинги выживаемости регионов, с учетом данных о смертности и её причинах, о миграции молодежи, об уровне медицины.

Худший показатель в России — на Чукотке. Здесь лишь 16% населения перешагивают за черту трудоспособного возраста. На втором месте антирейтинга — Тыва. Вероятность населения дожить до старости в регионе составляет 18,8%. На третьем месте — Ямало-Ненецкий АО (22%).

В Республике Башкортостан показатель ниже среднего по России — 56%.

А вот в Псковской области доживают до старости 74% населения. Далее в список регионов с гораздо более низкой смертностью среди людей трудоспособного возраста попали Карачаево-Черкесия (70%), Дагестан, Северная Осетия — Алания, Ростовская область (68%), Волгоградская область, Адыгея (67%), Саратовская, Кировская области, Кабардино-Балкария (66%), Краснодарский край (65%), Татарстан (64%).

﻿«Если бы не преждевременная смертность, то Россия уже сейчас могла бы показывать темпы роста экономики на уровне успешных европейских стран, а не плестись в конце. А от того, что работающие люди тратят время на больничные, экономика страны теряет до 0,9% ВВП ежегодно», — считает первый заместитель директора Института актуальной экономики Иван Антропов.

Теги: старость, смертность, пенсия, исследование
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