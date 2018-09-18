Фото: Олег Яровиков Год семьи в Башкирии: объявлен конкурс на лучшее мобильное приложение Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Госкомитет РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» объявил о начале конкурса «Лучшее мобильное приложение для семей», посвященного Году семьи в Башкирии.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 октября.

Как сообщили в ведомстве, конкурс проводится в двух номинациях: «Лучшее мобильное приложение для семей» и «Лучшая идея мобильного приложения для семей».

«Примерами работ могут служить проекты мобильных приложений, направленные на решение социально значимых вопросов в области ведения семейного бюджета, проведения семейного досуга, помощи в мобильности для семей с ограниченными возможностями, сопровождении в жизнедеятельности многодетных семей, пропаганды семейных ценностей, путеводителя для молодоженов», — пояснила пресс-секретарь Госкомитета РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» Алевтина Даутова.

Получить более подробную информацию о конкурсе можно здесь.