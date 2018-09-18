Как готовились к 10-летию Башкирии в условиях строжайшей экономии госсредств

Фото: ИА «Башинформ» / Национальный архив РБ Фото: ИА «Башинформ» / Национальный архив РБ

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Ни одна организация не должна рассчитывать на получение особых субсидий из центра для празднования 10-летия Башкирской Республики. Об этом сообщила газета «Красная Башкирия» в феврале 1929 года, уточнив, что главный принцип при подготовке к юбилею — соблюдение строжайшей экономии государственных средств. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«20 марта 1929 года исполняется 10 лет со дня образования Башкирской Советской Социалистической Республики», — информировала газета 15 февраля 1929 года. В издании говорится, что десятилетний юбилей Советской Башкирии обязывает исполнительную власть в полной и доступной форме представить рабочим и крестьянам «итоги десятилетней борьбы и достижений в строительстве социализма в нашей стране».

К подготовке празднования привлекались все «хозяйственные учреждения, профсоюзы, кооперация, комсомол и пионеры, отделы работниц и крестьянок, Красная армия и все общественные организации». В клубах, красных уголках и школах готовились художественные постановки, инсценировки революционных событий. А дни празднования самого юбилея, пишет газета, должны ознаменоваться «открытием и переоборудованием новых предприятий, организацией товариществ, артелей, кооперативов, открытием и закладкой новых клубов, изб-читален, школ, детских садов, яслей, больниц, столовых». Повсеместно в республике готовились отчетно-показательные выставки, отражающие «достижения местного строительства, работу отдельных предприятий, учреждений».

В газете призвали организовать праздник 10-летия республики на качественно высоком уровне, но при этом соблюдать основной принцип — строжайшая экономия государственных средств. Что, однако, не должно было «мешать проявлению инициативы и самодеятельности со стороны общественных организаций по подготовке празднования». В издании также отмечается, что «ни одна организация не должна рассчитывать на получение каких-либо особых субсидий из области, все расходы по подготовке и проведению празднования должны производиться за счет уже предусмотренных по местным бюджетам расходов».

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.

Как в Башкортостане готовятся к 100-летию республики, можно узнать здесь.