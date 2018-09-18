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18 сентября Вторник

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Первое заседание Госсобрания Башкирии нового созыва состоится 28 сентября

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Первое заседание Госсобрания Башкирии нового созыва состоится 28 сентября Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Первое заседание Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан шестого созыва состоится в Уфе 28 сентября. Соответствующий указ подписал Глава республики Рустэм Хамитов.

Документ опубликован 18 сентября на Официальном интернет-портале правовой информации Башкортостана.

Как сообщало агентство «Башинформ», выборы депутатов Госсобрания — Курултая РБ и представительных органов местного самоуправления региона состоялись 9 сентября.

В Единый день голосования 9 сентября прошли 22 избирательные кампании. Замещались 147 мандатов.

Представители шести партий получили мандаты депутатов Государственного Собрания — Курултая. «Единая Россия» получила 79 мандатов, «КПРФ» -15, ЛДПР — 7, «Справедливая Россия» — 5, «Патриоты России» — 2 мандата, Российская экологическая партия «Зеленые» — 1 мандат. В региональный парламент прошел один самовыдвиженец по Промышленному округу — Айрат Каримов.

«В соответствии с Конституцией республики, Законом «О Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан» первое заседание нового состава парламента собирается на 30-й день после избрания, однако Глава республики воспользовался своим правом созвать его раньше этого срока, – прокомментировал Председатель парламента Константин Толкачев. – На первое заседание будут вынесены вопросы преимущественно организационного характера. Предстоит избрать Председателя парламента, его заместителей, определиться с количеством, названиями, предметами ведения, составами постоянных комитетов. Чем раньше будут решены вопросы со структурой Государственного Собрания, тем скорее новый созыв депутатов заработает в полную силу. Жизнь не стоит на месте, необходимо принимать немало жизненно важных для республики законодательных решений. Поэтому второе заседание будет проведено, по всей вероятности, с незначительным перерывом после первого».

Со дня проведения первого пленарного заседания, а не с момента выборов, в соответствии с Законом «О Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан» полномочия прежнего созыва парламента истекают и начинает работу новый созыв. До этого момента продолжает работу пятый созыв, сохраняются его структура и руководящие органы, отметили в пресс-службе Госсобрания РБ.

Теги: Госсобрание РБ
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