Уфимский велосипедист в одиночку проехал до юга Бирмы

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Велоэкспедиция уфимца Антона Сазонова «Дети Мира» по странам Центральной и Юго-Восточной Азии длится уже 100 дней. Уфимский путешественник преодолел три четверти пути и продолжает свой маршрут.

Антон Сазонов выехал из Уфы 12 июня. Сейчас, в середине сентября, он находится на юге Бирмы и готовится к заключительному отрезку. Завершится путешествие на острове Бали в Индонезии.

Международный некоммерческий проект направлен на продвижение толерантности и согласия, позиционирования России в мире как открытой, миролюбивой и свободной страны.

Как сообщал «Башинформ», в ходе экспедиции устанавливаются контакты с местными школами для организации в дальнейшем дружбы и общения с уфимскими школьниками. Финансирование проекта осуществляется посредством краудфандинга.

Антон Сазонов уже побывал в Пакистане, Индии, Бангладеш. «Пройдена высокогорная часть маршрута, включающая Памирский тракт и Каракорумское шоссе, где перевалы лежат на высотах за 4000 метров, нет уже изнуряющей жары Таджикистана, Бирма оказалась простой и понятной страной. Экспедиция преодолела основные сложные участки, набрала силу, и теперь можно подвести определённые промежуточные итоги», — рассказал Антон Сазонов.

В Уфе велопутешественник обещает провести классные часы в уфимских школах и рассказать детям о своём путешествии, о том, как живут и учатся их сверстники в других странах. Напомним, путешественник везёт с собой письма наших детей с приглашениями к дружбе.

«Я посетил школы в девяти странах и могу сказать, что дети везде открыты, они рады путешественнику на велосипеде из далёкой большой северной страны. Очень положительно и уважительно относятся к России, все знают нашу страну и проявляют большой интерес к ней. Правда, не могут поверить, что шесть месяцев у нас лежит снег», — рассказывает путешественник.

Весь маршрут велоэкспедиции от Уфы до острова Бали в Индонезии, а это около 15 тысяч километров, уфимец преодолевает в одиночку, самостоятельно решая все организационные и технические вопросы по ходу движения.

Предстоит посетить Таиланд, Малайзию, Сингапур и Индонезию, а путь экспедиции теперь проходит всегда рядом с морем. Примерно через полтора месяца путешественник планирует финишировать и вернуться домой.

Подробно почитать об экспедиции и посмотреть фотографии можно на сайте. Также здесь есть карта с он-лайн меткой текущего местоположения путешественника, координаты которой, благодаря спутниковому трекеру, передаются в режиме реального времени каждые 10 минут.

В настоящее время Антон двигается от города Мьянма к Янгону, Мандалаю к границе с Таиландом.