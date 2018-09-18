Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» Телеканал «Башкортостан 24» теперь можно смотреть с помощью сервиса «Яндекс.Эфир» Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан»

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Круглосуточный телеканал «Башкортостан 24» в FullHD качестве теперь можно смотреть помощью сервиса «Яндекс.Эфир». Для доступа к трансляции в любом браузере необходимо открыть поисковую систему «Яндекс». На главной странице находится кнопка «ТВ онлайн», затем идет список телеканалов. Следует выбрать телеканал «Башкортостан 24» и смотреть новости республики и любимые передачи абсолютно бесплатно.

По данным ГТРК «Башкортостан», «Яндекс.Эфир» — далеко не первая платформа, где идет вещание канала. Ранее он стал доступен в приложениях на телевизорах с функцией Смарт ТВ, а также через приложения на смартфонах и планшетах на платформе iOS и Android. Также телеканал можно смотреть в сетях кабельного вещания крупнейших операторов республики.