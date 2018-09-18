Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 68.19 ↓

EUR 79.35 ↑

18 сентября Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Телеканал «Башкортостан 24» теперь можно смотреть с помощью сервиса «Яндекс.Эфир»

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан»

Телеканал «Башкортостан 24» теперь можно смотреть с помощью сервиса «Яндекс.Эфир» Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан»

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Круглосуточный телеканал «Башкортостан 24» в FullHD качестве теперь можно смотреть помощью сервиса «Яндекс.Эфир». Для доступа к трансляции в любом браузере необходимо открыть поисковую систему «Яндекс». На главной странице находится кнопка «ТВ онлайн», затем идет список телеканалов. Следует выбрать телеканал «Башкортостан 24» и смотреть новости республики и любимые передачи абсолютно бесплатно.

По данным ГТРК «Башкортостан», «Яндекс.Эфир» — далеко не первая платформа, где идет вещание канала. Ранее он стал доступен в приложениях на телевизорах с функцией Смарт ТВ, а также через приложения на смартфонах и планшетах на платформе iOS и Android. Также телеканал можно смотреть в сетях кабельного вещания крупнейших операторов республики.

Теги: телевидение
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии нашлась пропавшая без вести беременная женщина
В Башкортостане нашлась пропавшая без вести 32-летняя Раиля И. В группе «Поисково-спасательный отряд «Отклик» — Стерлитамак» 17 сентября появилась инфор
В воздухе Стерлитамака зафиксировано превышение ПДК почти десятка вредных веществ
Вечером 11 сентября жители Стерлитамака почувствовали резкий невыносимый запах. После этого городские улицы покрыл густой туман. «Мы все окна закрыли.
В центре Уфы женщина с двухлетним ребенком провалились в яму
В центре Уфы вечером 16 сентября с матерью и ее малолетним ребенком произошел неприятный инцидент. Как сообщил глава семьи, гуляя по улице Аксакова, ряд
Сегодня ночью уфимцы смогут наблюдать соединение Сатурна и Луны
17 сентября уфимцы смогут наблюдать очередное астрономическое явление - соединение Сатурна и Луны. По информации Уфимского планетария, сближение Сатурна
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть