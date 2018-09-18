Фото: личный архив Даниила Данилевского 6-летие «Телешко» в Уфе: юных журналистов поздравит финалист «Новой фабрики звёзд» Фото: личный архив Даниила Данилевского

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Новый учебный год станет шестым по счету для Детской школы телевидения «Телешко». Открытая в 2013 году в Уфе, сегодня она имеет филиалы и в других городах России. В настоящее время ее учениками являются более 1000 человек.

Очередное празднование дня рождения состоится во вторник, 25 сентября. На торжество приглашены медиаперсоны республиканского и федерального уровня: теле- и радиоведущие, журналисты, звёзды каналов «БСТ», «Вся Уфа», «Россия-1. Башкортостан», а также известные YouTube-блогеры.

Главным гостем праздника станет музыкант, артист, ведущий проекта «PRO-новости» на телеканале МУЗ-ТВ, финалист «Новой фабрики звёзд» Даниил Данилевский. Он не только проведет церемонию посвящения в журналисты, но и даст эксклюзивный мастер-класс для всех школьников Уфы.

Объявлен конкурс на самый безумный экскурсионный маршрут для Даниила по столице республики. Гидом может стать любой уфимский школьник, подробности — в группе «Телешко» «ВКонтакте».

Ранее ведущими подобных вечеринок в «Телешко» были: звезда телеканалов «Ю» и «МУЗ-ТВ», видеоблогер Артём Шалимов; киноактер, ведущий программы «Давайте рисовать!» на телеканале «Карусель» Сергей Друзьяк; журналист, автор и ведущий программы «Эксперименты» на канале «Наука 2.0» Антон Войцеховский; режиссер-постановщик проектов телеканала «Disney» Антон Михалёв и актер, ведущий проекта «Магаззино» на телеканале «Пятница» Александр Молочко.

«Юбилейный медиасезон запомнился «Телешко» такими громкими событиями, как победа на фестивале детского телевидения «Включайся», победа двух телешкольников на Международном фестивале телевизионных программ и фильмов «Телемания-2017», организованном гуманитарным институтом телевидения и радиовещания (ГИТР) и Международной академией телевидения и радио (IATR). Также этим летом 12 телешкольников бесплатно прошли обучение в летней телеакадемии «Energy for life» в Австрии, получили две золотых медали на Международном фестивале кино и телевидения «Таганайские музы», нескольким ученикам школы посчастливилось оказаться на медиасмене в международном детском центре «Артек»», — отметил директор детской школы телевидения «Телешко» Рустем Аднабаев.