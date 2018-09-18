Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 68.19 ↓

EUR 79.35 ↑

18 сентября Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

6-летие «Телешко» в Уфе: юных журналистов поздравит финалист «Новой фабрики звёзд»

ОБЩЕСТВО
Фото: личный архив Даниила Данилевского

6-летие «Телешко» в Уфе: юных журналистов поздравит финалист «Новой фабрики звёзд» Фото: личный архив Даниила Данилевского

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Новый учебный год станет шестым по счету для Детской школы телевидения «Телешко». Открытая в 2013 году в Уфе, сегодня она имеет филиалы и в других городах России. В настоящее время ее учениками являются более 1000 человек.

Очередное празднование дня рождения состоится во вторник, 25 сентября. На торжество приглашены медиаперсоны республиканского и федерального уровня: теле- и радиоведущие, журналисты, звёзды каналов «БСТ», «Вся Уфа», «Россия-1. Башкортостан», а также известные YouTube-блогеры.

Главным гостем праздника станет музыкант, артист, ведущий проекта «PRO-новости» на телеканале МУЗ-ТВ, финалист «Новой фабрики звёзд» Даниил Данилевский. Он не только проведет церемонию посвящения в журналисты, но и даст эксклюзивный мастер-класс для всех школьников Уфы.

Объявлен конкурс на самый безумный экскурсионный маршрут для Даниила по столице республики. Гидом может стать любой уфимский школьник, подробности — в группе «Телешко» «ВКонтакте».

Ранее ведущими подобных вечеринок в «Телешко» были: звезда телеканалов «Ю» и «МУЗ-ТВ», видеоблогер Артём Шалимов; киноактер, ведущий программы «Давайте рисовать!» на телеканале «Карусель» Сергей Друзьяк; журналист, автор и ведущий программы «Эксперименты» на канале «Наука 2.0» Антон Войцеховский; режиссер-постановщик проектов телеканала «Disney» Антон Михалёв и актер, ведущий проекта «Магаззино» на телеканале «Пятница» Александр Молочко.

«Юбилейный медиасезон запомнился «Телешко» такими громкими событиями, как победа на фестивале детского телевидения «Включайся», победа двух телешкольников на Международном фестивале телевизионных программ и фильмов «Телемания-2017», организованном гуманитарным институтом телевидения и радиовещания (ГИТР) и Международной академией телевидения и радио (IATR). Также этим летом 12 телешкольников бесплатно прошли обучение в летней телеакадемии «Energy for life» в Австрии, получили две золотых медали на Международном фестивале кино и телевидения «Таганайские музы», нескольким ученикам школы посчастливилось оказаться на медиасмене в международном детском центре «Артек»», — отметил директор детской школы телевидения «Телешко» Рустем Аднабаев.

Теги: Телешко, телевидение
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии нашлась пропавшая без вести беременная женщина
В Башкортостане нашлась пропавшая без вести 32-летняя Раиля И. В группе «Поисково-спасательный отряд «Отклик» — Стерлитамак» 17 сентября появилась инфор
В воздухе Стерлитамака зафиксировано превышение ПДК почти десятка вредных веществ
Вечером 11 сентября жители Стерлитамака почувствовали резкий невыносимый запах. После этого городские улицы покрыл густой туман. «Мы все окна закрыли.
В центре Уфы женщина с двухлетним ребенком провалились в яму
В центре Уфы вечером 16 сентября с матерью и ее малолетним ребенком произошел неприятный инцидент. Как сообщил глава семьи, гуляя по улице Аксакова, ряд
Сегодня ночью уфимцы смогут наблюдать соединение Сатурна и Луны
17 сентября уфимцы смогут наблюдать очередное астрономическое явление - соединение Сатурна и Луны. По информации Уфимского планетария, сближение Сатурна
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть