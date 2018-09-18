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В Башкирии сотрудники полиции вывели из горящего дома многодетную семью

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба МВД по РБ

В Башкирии сотрудники полиции вывели из горящего дома многодетную семью Фото: пресс-служба МВД по РБ

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Белорецком районе накануне ночью полицейские патрулировали территорию. В какой-то момент младший сержант полиции Гафур Исанбаев и сержант полиции Владимир Гнетов заметили в частном секторе по улице Набережной зарево. Стражи порядка направились на место пожара. Также они оперативно сообщили о случившемся экипажу автопатруля и в дежурную часть.

Выяснилось, что горит бревенчатый дом и надворные постройки.

Оценив ситуацию, не дожидаясь пожарных, полицейские разбили окно и вошли в горящий дом. Вместе с прибывшими на подмогу лейтенантом полиции Флоридом Худайбердиным, старшим сержантом Венером Чураковым, лейтенантом полиции Динаром Халиловым они вытащили из огня четверых детей в возрасте от трех до 12 лет и их мать. К этому моменту подоспели пожарные.

«Жаль, не успел спасти собаку, на мне уже начала гореть одежда», — поделился Динар Халилов.

Сотрудник полиции еще не знал, что животное спасли огнеборцы.

В результате возгорания сильно пострадало жилье, но человеческих жертв удалось избежать.

«Решается вопрос о поощрении полицейских за героический поступок», — сообщила сотрудник отдела МВД России по Белорецкому району Гузель Дронова.

Теги: МВД по РБ, пожар
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