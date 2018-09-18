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Теплое начало наступившей недели в Башкирии сменится холодной и дождливой погодой

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Теплое начало наступившей недели в Башкирии сменится холодной и дождливой погодой Фото: автор

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Теплое начало наступившей недели в Башкирии сменится холодной и дождливой погодой. Синоптики Башгидромета обещают изменения к 19 сентября, но уточняют, что похолодание будет недолгим. В конце недели на территорию республики вновь сместится область повышенного давления. Вероятность осадков уменьшится, температура воздуха повысится.

19 сентября ночью ожидается +6,+11, днем +10,+15 градусов, пройдут небольшие дожди. 20 сентября вероятность осадков сохранится. Температура воздуха ночью +2,+7, днем +10,+15 градусов. По сведениям Гидрометцентра России, во второй декаде сентября на территории Республики Башкортостан среднесуточная температура воздуха ожидается на два градуса выше нормы.

Теги: погода, Башгидромет
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