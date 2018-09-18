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В Альшеевском районе Башкирии посадили сосны в рамках акции «Живи, лес!»

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Альшеевском районе Башкирии посадили сосны в рамках акции «Живи, лес!» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В рамках Всероссийской осенней акции «Живи, лес!» специалисты центрального аппарата Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан посадили сеянцы сосны на территории Альшеевского лесничества.

Четыре тысячи сеянцев посадили на площади один гектар.

«Надеемся, что деревья приживутся и станут настоящим зеленым щитом. Наша акция позволит улучшить экологический фон озера Аслыкуль — жемчужины природы Башкортостана», сказал директор «Альшеевского лесхоза» Илдус Мадияров.

Всероссийская осенняя акция «Живи, лес!», организованная Федеральным агентством лесного хозяйства, проводится в Российской Федерации уже седьмой год подряд. Основная цель – привлечение внимания к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств России, высаживание саженцев и сеянцев лесных деревьев, проведение мероприятий, способствующих распространению знаний о лесе.

Акция является Всероссийским общественным мероприятием по посадке леса, заготовке желудей, шишек и семян лесных деревьев, проведению просветительских выступлений и выставок, связанных с лесной тематикой, а также очисткой лесных территорий от захламленности и мусора.

Мероприятия акции «Живи, лес!» продлятся в Башкортостане до конца октября 2018 года.

Теги: лесное хозяйство
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