В Башкирии ожидается теплая погода, местами небольшой дождь
В Башкирии ожидается теплая погода, местами небольшой дождь Фото: автор
УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
18 сентября в Республике Башкортостан ожидается облачная погода с прояснениями.
Местами пройдет небольшой дождь.
Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с, днем порывы до 17 м/с.
По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха ночью составит +8,+13°, днем 20-25° тепла.
Ночью и утром местами туман с видимостью 500 м и менее.
Местами по югу республики сохранится 5-й чрезвычайный класс пожароопасности.