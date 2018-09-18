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18 сентября Вторник

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии ожидается теплая погода, местами небольшой дождь

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии ожидается теплая погода, местами небольшой дождь Фото: автор

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

18 сентября в Республике Башкортостан ожидается облачная погода с прояснениями.

Местами пройдет небольшой дождь.

Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с, днем порывы до 17 м/с.

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха ночью составит +8,+13°, днем 20-25° тепла.

Ночью и утром местами туман с видимостью 500 м и менее.

Местами по югу республики сохранится 5-й чрезвычайный класс пожароопасности.

Теги: погода
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