Фото: пресс-служба ОНФ В Башкирии активисты ОНФ провели акцию «Генеральная уборка» Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 17 сен 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Башкортостан присоединились к экологической акции «Генеральная уборка страны», которая 15 сентября прошла во всех субъектах России. Центральной площадкой акции в Башкортостане стал природный парк «Аслыкуль».

Общественники вместе с воспитанниками Республиканского биолого-экологического центра, местными жителями и сотрудниками Дирекции по особо охраняемым природным территориям республики очистили от мусора береговую линию озера и прилегающую территорию.

«Аслыкуль является самым большим озером в республике, уникальный водоем ежегодно привлекает огромное количество отдыхающих, — рассказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Республике Башкортостан Мурад Шафиков. — Печально наблюдать как после летнего сезона здесь остаются горы мусора. Поэтому активисты Народного фронта ежегодно проводят субботники на территории природных парков и популярных местах отдыха. Было бы хорошо, если бы каждая общественная организация взяла шефство над определенным знаковым местом. Считаем, что такой подход поможет навести порядок на природных объектах и предотвратить появление новых незаконных свалок».

«Инициативу Общероссийского народного фронта о проведении акции «Генеральная уборка страны» поддержали во всех муниципалитетах Башкортостана. В ходе акции особое внимание было уделено местам несанкционированного сбора отходов, которые отмечены на сайте экологического проекта Народного фронта. Всего жители республики заявили о 560 незаконных свалках. Особенно активно поработали в этом году наши активисты в Белорецком районе, они выявили около 200 свалок. Администрация района изыскала средства, был объявлен конкурс и отобран подрядчик, который будет ликвидировать эти свалки. Это хороший пример взаимодействия органов муниципальной власти и общественников», — отметил Шафиков.

Акция «Генеральная уборка страны» прошла в целях исполнения «майского» указа Президента России, в котором обозначены задачи формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий.