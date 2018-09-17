Фото: телеканал «Вся Уфа» Телеканал «Вся Уфа» переходит на цифровое вещание Фото: телеканал «Вся Уфа»

УФА, 17 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

В телекомпании «Вся Уфа» идет монтаж нового цифрового оборудования, которое дает возможность работать в формате высокой четкости High Definition.

«Это первый шаг, который, безусловно, заметят наши зрители в эфире. Это значит, что картинка и звук станут качественнее, графика — красивее, содержание эфира — интереснее», — отметила директор телеканала Алина Сулейманова.

В студии уже установлены цифровые камеры, в АСБ проходит монтаж цифрового оборудования, сотрудники проходят специальное обучение, система работы будет модернизирована полностью, — сообщили на «Всей Уфе».

Справка. Программа по переводу эфирного телевидения на цифровые технологии началась в 2009 году. Сегодня построено 4075 объектов первого мультиплекса и 2612 — второго. Первым мультиплексом охвачено 91,55% населения страны, вторым — 63,62%. Построены 83 центра формирования мультиплексов для организации регионального вещания. В мае 2018 года эксперты Общероссийского народного фронта разработали и представили на площадке Госдумы РФ законопроект, который закрепляет 22-ю кнопку на телевизионном пульте за муниципальными каналами. С просьбой провести широкое обсуждение этого вопроса в народный фронт обратилась Ассоциация городских телерадиовещателей. Инициатором журналисты из Башкирии. Муниципальные телеканалы должны будут выделить не менее 50% эфирного времени в своих информационных программах на освещение местных тем. При этом доля информационных, информационно-просветительских и информационно-аналитических программ должна будет занимать не менее 15% вещания.