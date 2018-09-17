Фото: Олег Яровиков В Уфе отметят юбилей Центрального духовного управления мусульман России Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе в этом году отметят 230-летие образования в Уфе первой мусульманской централизованной религиозной организации в России — Центрального духовного управления мусульман России.

Соответствующее распоряжение Правительства РБ опубликовано на официальном портале.

Для подготовки и проведения в РБ этой памятной даты создан организационный комитет под председательством руководителя администрации Главы Республики Башкортостан Евгения Маврина и председателя Центрального духовного управления мусульман России, Верховного муфтия Талгата Таджуддина.

Организационному комитету до 25 сентября 2018 года поручено разработать и утвердить план мероприятий празднования 230-летия образования ЦДУМ России и определить порядок финансирования мероприятий.