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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии росгвардейцы эвакуировали работников из горящего караоке-клуба

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РБ

В Башкирии росгвардейцы эвакуировали работников из горящего караоке-клуба Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РБ

УФА, 17 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На пункт централизованной охраны Росгвардии накануне вечером поступил тревожный сигнал о срабатывании пожарной сигнализации в одном из развлекательных заведений города Мелеуза. Группа задержания вневедомственной охраны незамедлительно направилась к охраняемому объекту.

Сержант полиции Алексей Бережной и старший сержант полиции Юрий Колеганов, прибыв на место, почувствовав запах гари в помещении. Они оповестили об этом дежурного, который вызвал пожарный расчет. Обследовав помещение, они обнаружили двух работников в электрощитовой комнате, пытавшихся самостоятельно тушить возгорание. Росгвардейцы вместе с мужчинами попытались ликвидировать пожар, но не хватило средств пожаротушения.

«Бойцы приняли решение об эвакуации людей из здания и оцепили прилегающую территорию. К счастью, караоке-клуб еще не начал работу. Кроме обнаруженных двух сотрудников заведения в помещении никого не было. Прибывший пожарный расчет ликвидировал возгорание. Благодаря действиям сотрудников вневедомственной охраны и огнеборцев, пожар был ликвидирован. Жертв удалось избежать», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Теги: Росгвардия, пожар
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