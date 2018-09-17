Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии отец-должник «подарил» к совершеннолетию дочери 700 тысяч рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 17 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Ишимбайском межрайонном отделе судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с мужчины задолженности по алиментным платежам. Горе-отец задолжал своей дочери порядка 700 тысяч рублей.

В пресс-службе УФССП по РБ сообщили, что гражданин долгое время всячески уклонялся от уплаты алиментов.

«Судебный пристав неоднократно предупреждал его о последствиях, но должник никаких мер не принимал. Имущество, за счет которого возможно было бы погасить задолженность, у него отсутствовало. Но он имел неофициальный доход — работал водителем автобуса на одном из маршрутов в Ишимбае», — проинформировали в ведомстве.

Когда пристав ограничил должника в праве на управление автотранспортом, тот сразу же нашел деньги и официально трудоустроился.

«Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Взыскатель выразила благодарность судебному приставу за такой подарок к совершеннолетию дочери», — сказали в УФССП по РБ.