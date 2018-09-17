Фото: Олег Яровиков Путин запретил сотрудникам ГИБДД снимать номера с автомобилей Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 сен 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому сотрудники ГИБДД лишились права снимать с автомобилей государственные регистрационные знаки в случае запрета их эксплуатации из-за нарушений. Документ опубликован 17 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщают «Известия», Госавтоинспекция сохраняет за собой право запрещать эксплуатацию автомототранспортных средств и других самоходных машин в случаях, предусмотренных законодательством. В том числе это наличие различных неисправностей и условий, перечень которых был ранее утвержден правительством.

Документ вступает в силу со дня его подписания, 15 сентября.