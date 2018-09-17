Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии в экотехнопарке из отходов будут производить пластик и альтернативное топливо Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 17 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В первом в Башкирии экотехнопарке из отходов будут производить пластик и альтернативное топливо. Площадка по глубокой переработке ТКО будет открыта на базе компании «Эко-Сити» — регионального оператора по обращению с отходами третьей зоны обслуживания. Она охватывает территорию городов Кумертау, Салават, Стерлитамак и районов: Ишимбайский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Мелеузовский, Кугарчинский, Куюргазинский, Миякинский, Абзелиловский, Аургазинский, Баймакский, Белорецкий, Бурзянский, Гафурийский, Зианчуринский, Зилаирский, Учалинский, Федоровский, Хайбуллинский.

Соглашение о создании экотехнопарка было подписано на выездном совещании в городе Ишимбае под председательством заместителя Премьер-министра РБ Ильшата Фазрахманова. О разработке на территории кластера инновационных проектов в сфере обращения с отходами договорились регоператор «ЭКО-Сити» и Уфимский государственный нефтяной технический университет.

Предполагается, что экотехнопарк станет площадкой, которая объединит науку и производство. На его территории будут реализованы инновационные проекты в сфере обращения с отходами. Появятся объекты, которые обеспечат полный технологический цикл: обработку, утилизацию и обезвреживание мусора.

Так, на базе сортировочного завода в Ишимбае будет организована глубокая переработка отходов. В частности, из органических отходов (пищевой и растительный мусор) будут производить компост. Его планируется использовать для рекультивации полигонов, которые уже отработали свой срок. Из оставшихся отходов можно будет производить RDF-топливо. Для этого компанией в настоящее время прорабатывается вопрос строительства специального завода. Также предприятия группы компаний «ЭКО-Сити» первыми в Башкирии начнут перерабатывать пластик.

«Мы делаем большую ставку на этот проект. В наш экотехнопарк будут приходить ученые со своими разработками и технологиями. Что особенно важно, это будут, в том числе, и молодые ученые, — сказал гендиректор РО «ЭКО-Сити» Семен Земсков. — Наша задача — вывести отрасль обращения с отходами в регионе на принципиально новый уровень. Использование передовых практик позволит свести к минимуму захоронение отходов, а значит, сберечь окружающую среду».

По словам заместителя министра природопользования и экологии РБ Натальи Логуновой, сегодня часть вторичных материальных ресурсов, извлеченных на местных линиях сортировки, уходят на переработку за пределы региона — в Свердловскую и Челябинскую области, в Удмуртию и Татарстан. Строительство собственных заводов на территории республики — это необходимость.

В зоне деятельности №3 на сегодня действуют 27 транспортных компаний по перевозке мусора. С 2014 года компания ввела в работу завод по обработке и захоронению ТКО и комплекс по их переработке и захоронению, которые позволяют перерабатывать 200 тысяч тонн отходов в год.