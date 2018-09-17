Фото: ИА «Башинформ» Погода на 17 сентября: без осадков и +27 градусов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 17 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

17 сентября в Башкирии воздух прогреется до +27 градусов, осадков не ожидается, сообщает Башгидромет.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Ночная температура опустится до +8 градусов, а в северных и горных районах до +2.

18 сентября в регионе возможны небольшие дожди, в отдельных северо-западных районах до умеренных. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы до сильного. Температура ночью +8-13 градусов, по востоку +2, днем 23-28 градусов, в западных районах +18 градусов.

19 сентября в регионе начнутся дожди. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный. Температура воздуха 6-11 градусов, днем 13-18 градусов тепла.

Согласно данным к﻿арты фактической погоды Башкирии, в Уфе сейчас 13 градусов тепла, ветер восточный, 1 метр в секунду. Самая низкая температура — в Учалах, там всего +2 градуса.